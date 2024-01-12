«РСК Банк» и China National Heavy Machinery Corporation подписали договор

Сегодня, 12 января, состоялась церемония подписания рамочного договора (договора купли-продажи оборудования и техники) председателем правления ОАО «РСК Банк» Уланбеком Ногаевым и президентом China National Heavy Machinery Corporation Mr. Xiao Ping.

В рамках партнерства ОАО «РСК Банк» и China National Heavy Machinery Corporation (CNHMC) начнут поставку в Кыргызстан оборудования и специализированной техники для малого и среднего бизнеса на общую сумму 110 миллионов юаней ($15 миллионов).

Данная спецтехника будет предоставляться банком местным предпринимателям в лизинг на выгодных условиях.

В ходе встречи Mr. Xiao Ping особо подчеркнул, что подписание договора между CNHMC и «РСК Банком» станет хорошим стимулом для развития экономики Кыргызстана. И выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений между компаниями.

В свою очередь Уланбек Ногаев добавил, что данный договор является стратегически важным для Кыргызстана, так как направлен на поддержку населения. Благодаря соглашению банк сможет без посредников обеспечивать спецтехникой малый и средний бизнес. Как следствие, это существенное снижение цены на оборудование, что является хорошим подспорьем для клиентов.

Для справки. China National Heavy Machinery Corporation (Китайская национальная корпорация тяжелого машиностроения) — китайское государственное предприятие, которое является дочерней компанией конгломерата Sinomach, входящего в Global 500 (500 крупнейших компаний мира).

CNHMC специализируется на производстве дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, коммерческих автомобилей, станков и различного промышленного оборудования (в том числе энергетического, металлургического и геологического). Также компания занимается строительством энергетических и транспортных объектов.

Лицензия НБ КР № 033, 033/1.