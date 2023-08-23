50 процентов кешбэк от MBANK при оплате в общественном транспорте

С 20 августа в муниципальных автобусах и троллейбусах Бишкека действует только безналичный расчет.

MBANK предлагает программу лояльности — пользоваться услугами общественного транспорта со скидкой 50 процентов.

Стоимость проезда на одного пассажира составляет 11 сомов. Однако, если оплата производится через приложение MBANK, пассажиру будет начислена скидка — 5 сомов 50 тыйынов. Таким образом, клиенты, которые станут участниками программы лояльности от MBANK, экономят на проезде.

Получение скидки 50 процентов — это очень просто!

Для этого необходимо установить приложение MBANK. Стать участником программы лояльности. Во время поездки в общественном транспорте, отсканировать QR-код с помощью приложения MBANK и произвести оплату.

Такой удобный и быстрый способ оплаты доступен каждому клиенту с программой лояльности от MBANK.

Акция действует до 1 октября 2023 года.

Чтобы узнать больше подробностей о программе лояльности от MBANK, не забудьте заглянуть на официальный сайт mbank.kg и ознакомиться с дополнительной информацией по ссылке: «Программа лояльности».



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