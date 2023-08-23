50 процентов кешбэк от MBANK при оплате в общественном транспорте

С 20 августа в муниципальных автобусах и троллейбусах Бишкека действует только безналичный расчет.
MBANK предлагает программу лояльности — пользоваться услугами общественного транспорта со скидкой 50 процентов.
Стоимость проезда на одного пассажира составляет 11 сомов. Однако, если оплата производится через приложение MBANK, пассажиру будет начислена скидка — 5 сомов 50 тыйынов. Таким образом, клиенты, которые станут участниками программы лояльности от MBANK, экономят на проезде.
Получение скидки 50 процентов — это очень просто!
- Для этого необходимо установить приложение MBANK.
- Стать участником программы лояльности.
- Во время поездки в общественном транспорте, отсканировать QR-код с помощью приложения MBANK и произвести оплату.
Такой удобный и быстрый способ оплаты доступен каждому клиенту с программой лояльности от MBANK.
Акция действует до 1 октября 2023 года.
Чтобы узнать больше подробностей о программе лояльности от MBANK, не забудьте заглянуть на официальный сайт mbank.kg и ознакомиться с дополнительной информацией по ссылке: «Программа лояльности».
MBANK — Первый цифровой!