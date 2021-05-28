Устройства нагревания табака vs сигареты. Что вреднее, проверяем

Противники распространения электронных сигарет зачастую утверждают, что в устройствах нагревания табака он горит так же, как в обычных сигаретах. Поэтому, по их мнению, разницы от курения обычной сигареты и использования устройства нагревания табака нет.

Что происходит при курении сигареты? Дым, образующийся при горении сигареты, — это сложная смесь из более чем 6 тысяч веществ, около 100 из которых классифицируются как вредные или потенциально вредные для здоровья человека. Из этого следует, что на самом деле главная причина болезней, связанных с курением, — это продукты горения, а не сам никотин.

Что происходит, когда курильщик делает затяжку? Температура на кончике сигареты достигает 800°C и больше. В промежутке между затяжками температура несколько ниже — около 600°C. Такие высокие температуры провоцируют множественные химические реакции, вследствие чего в организм человека вместе с дымом попадают токсины, вызыващие рак и мутации.

В числе высокоактивных вредных химических соединений, содержащихся в табачном дыме традиционной сигареты, присутствуют акролеин, бензопирен, 1,3-бутадиен, формальдегид, цианистый водород, другие токсины и канцерогены.

В списке Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) перечислено 93 таких компонента, содержащихся в табачных продуктах.

Что происходит в устройстве нагревания табака? Система нагревания табака работает по принципу исключения горения. Максимальная температура нагрева — 350°С. Это значительно меньше температуры горения сигареты. Согласно результатам проведенных исследований, содержание вредных и в аэрозоле ЭСНТ в среднем на 90-95 процентов ниже, чем в дыме сигареты.

Вывод: в устройствах нагревания табака он не горит. Процесс нагревания помогает выделить аэрозоль, который на 90-95 процентов меньше содержит вредных веществ в сравнении с сигаретой.

Важно знать: хотя использование устройств для нагревания табака является намного менее вредным, чем курение обычных сигарет, оно не исключает всех рисков для здоровья. Самый безопасный выбор — не курить вообще и не использовать любые заменители сигарет.