В Государственной налоговой службе ответили на заявление депутата Жогорку Кенеша КР Улукбека Ормонова по уплате налогов «Яндекс.Такси».

В ГНС еще раз отметили, что «Яндекс.Такси» в Кыргызстане работает через местные компании — партнеров приложения. На сегодня, по информации сайта taxi.yandex.kg, их в стране насчитывается более 30.

«Согласно статье 223 Налогового кодекса, доходы, полученные иностранной организацией, не связанной с постоянным учреждением в Кыргызстане, от источников в республике подлежат налогообложению налоговыми агентами у источника выплаты в размере 10 процентов. Это значит, что местные компании-партнеры «Яндекс.Такси» обязаны уплачивать соответствующие налоги (налог на доходы нерезидента) за использование приложения на территории КР», — объяснили в налоговой.

Кроме этого, каждый таксист независимо от того, оказывает ли он услуги по перевозке пассажиров с использованием или без приложения «Яндекс.Такси», должен работать на основании патента и страхового полиса.

В 2018 году по службам такси поступило 677,5 тысячи сомов налога на доходы нерезидента, в 2019-м — 687,8 тысячи сомов. В 2020 году поступления составили 454,6 тысячи сомов. За три месяца 2021-го сумма выросла до 1 миллиона 802,9 тысячи сомов.