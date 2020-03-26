Выдержит ли мобильная сеть в Кыргызстане «карантинные» нагрузки?

Из-за коронавируса многие кыргызстанцы теперь работают из дома. О переводе большинства своих сотрудников на «удаленку» сообщили банки, IT-компании и многие другие. Что в итоге?

Опыт Европы, России, а затем и Казахстана показывает, что происходит взрывной рост сетевого трафика. В среднем нагрузка выросла на 20 процентов за рубежом. К примеру, стриминговый сервис Netflix уже объявил, что понижает качество своих трансляций в Европе на ближайшие 30 дней. Цель — уменьшить нагрузку на интернет-провайдеров. Видеохостинг YouTube также заявил о решении поступиться качеством изображения «в общих интересах». Глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что активность на его платформе также значительно увеличилась. По словам Цукерберга, до сих пор самый большой всплеск активности на Facebook наблюдался ежегодно в новогоднюю ночь, но сейчас этот рекорд побит.

Рост нагрузки на мобильные сети происходит и в Кыргызстане. Это объясняется тем, что во время самоизоляции кыргызстанцы стали во много раз чаще потреблять развлекательный и образовательный контент онлайн. При этом самый значительный рост трафика в приложениях YouTube, Instagram, Facebook, различных онлайн-стриминговых сервисов, мессенджеров WhatsApp и Telegram, средств для видеокоммуникаций Skype, Zoom, онлайн-игр и так далее.

Ситуацию прокомментировал технический директор Мобильного оператора О! Антон Коваленко.

— На текущий момент у компании самая большая в стране по емкости и покрытию сеть 4G LTE. Да, емкость сети в течение прошлого года была увеличена более чем в два раза. Но на данном этапе, когда мы находимся в ситуации прогнозируемого одномоментного увеличения трафика на 20-40 процентов и его перераспределения из центра в регионы, это, очевидно, приведет к перегрузкам сети и, возможно, потребует принятия мер по принудительному ограничению потребления части сервисов и интернет-ресурсов для того, чтобы сеть не деградировала полностью. Тогда как мобильная связь сейчас жизненно необходима для всех тех, кто сейчас работает на передовой, для координации и слаженности действий всех ключевых служб. Со своей стороны могу заверить, что наша команда прикладывает все усилия для того, чтобы обеспечить работу сети и всех сервисов в штатном режиме.

В качестве дополнительных мер Мобильный оператор О! в срочном порядке расширил каналы интернета. Более того, в условиях чрезвычайного положения техническая команда компании продолжает работать в усиленном режиме, продолжается установка и наладка оборудования.

Пользуясь случаем, команда Мобильного оператора О! благодарит пользователей за понимание при временных трудностях и делает все возможное для обеспечения связью всех кыргызстанцев, в том числе в самых отдаленных населенных пунктах.

По прогнозам зарубежных специалистов, в период карантина нагрузка на сети связи во всем мире продолжит расти и по сравнению с текущими показателями увеличится еще на 20-40 процентов.