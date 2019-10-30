Сложная схема. МЧС заключило четыре договора на аренду одного вертолета

В Министерстве чрезвычайных ситуаций ответили на публикацию 24.kg о судебных тяжбах с инвестором — генеральным директором компании Al Amyal Aviation Services FZE гражданином России Виктором Бернгардтом.

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Напомним, ранее сообщалось, что представитель иностранной компании в пятый раз обращается в суды Кыргызстана в поисках правды. Тяжбы длятся с 2014 года. Однако в МЧС, вместо того чтобы признать свою неправоту, продолжают огрызаться.

В своем ответе МЧС утверждает, что Виктор Бернгардт не является инвестором, и называет его «просто арендатором вертолета, с которым идут судебные тяжбы».

Стоит отметить, что Al Amyal Aviation Services FZE, которой руководит Виктор Бернгардт, вложила сотни тысяч долларов в строительство базы на территории СЭЗ «Бишкек». К тому же он является соучредителем предприятия ОсОО КAAS. Виктору Бернгардту принадлежат 49 процентов акций этой компании.

В своем ответе МЧС также ссылается, что заключило четыре договора с Al Amyal Aviation Services FZE:

— договор № 422/45-10/ОП от 20 августа 2010 года — с момента заключения договора до 31 декабря 2010-го;

— договор № 6/6-11/ОП от 1 февраля 2011 года — с момента заключения договора до 31 декабря 2011-го;

— договор № 43-43-11/ОП от 27 сентября 2011 года, с момента заключения договора до 27 сентября 2012-го;

— договор № 17-12/05 от 25 июня 2012 года, с момента заключения договора сроком на 18 месяцев.

Все документы касаются вертолета, собственником которого является МЧС, и условия договоров, соответственно, составляет ведомство. Была ли необходимость заключать с одной и той же компанией четыре договора об аренде одного и того же вертолета? Причем каждый следующий подписывался еще до того, как истек срок действия предыдущего. Очевидно, что неспроста МЧС, не выполнив обязательство по одному соглашению, тут же заключало следующий. Выглядит так, будто министерство заметало следы и пыталось ввести всех в заблуждение. Подобные ходы широко используются для укрытия коррупционных схем. Поди потом в суде разберись, по какому из договоров МЧС не выполнило обязательства.

Отметим, что Виктор Бернгардт готовит новый иск в суд. Он готов документами опровергнуть все доводы и попытки МЧС ввести в заблуждение общественность и правительство.

24.kg продолжает следить за развитием ситуации.