10:55
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

Акция от aitv network: Оплати 600 сомов и смотри ТВ весь год бесплатно

Отличная новость для новых и вновь вернувшихся абонентов aitv network. Подключи телевидение с годовой абонентской оплатой 600 сомов и наслаждайся просмотром рейтинговых кыргызских и зарубежных телеканалов, круглосуточно и без перебоев.

Техническая поддержка и сервисное обслуживание гарантированы.

В стоимость предложения по акции входит годовая абонентская оплата за пакет «Простой».

В пакет «Простой» входит более 40 интересных каналов.

В случае, если возникнет желание получить доступ к большему количеству каналов, всегда есть возможность добавить дополнительные пакеты по своему усмотрению.

Предложение ограничено.

Подробности по телефонам:  0312 306 111, 0776 306 008, 0703 306 008, 0556 306 008 и на сайте aitv.kg.

Лицензия ГАС КР 15-1314.
Ссылка:
просмотров: 620
Версия для печати
Материалы по теме
Подключите цифровое телевидение и получите премиальный пакет в подарок
Сэкономьте 1 тысячу 500 сомов при подключении цифрового телевидения
27 премиальных каналов в подарок при подключении телевидения aitv network
Пакет из 27 премиальных каналов в подарок на целый год — акция aitv network
Акция aitv: подключи телевидение и получи 1 500 сомов на баланс
Не теряйте связи с родиной. Кыргызские TV-каналы бесплатно в любой точке мира
6 причин установить приложение aitv
Компания aitv запускает бесплатное тестирование нового приложения AiTV Mobile
Компания aitv network запускает новый сервис — ОТТ-телевидение
Популярные новости
Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70&nbsp;лет Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70 лет
Новосибирские инновации идут в&nbsp;Кыргызстан Новосибирские инновации идут в Кыргызстан
Оплачивайте коммунальные услуги в&nbsp;MegaPay, и&nbsp;на&nbsp;это есть пять причин Оплачивайте коммунальные услуги в MegaPay, и на это есть пять причин
Новые &laquo;Галактики&raquo; теперь в&nbsp;O!Store Новые «Галактики» теперь в O!Store
Бизнес
MegaCom приглашает на&nbsp;Бишкекский международный полумарафон RUN the Silk Road MegaCom приглашает на Бишкекский международный полумарафон RUN the Silk Road
Акция от&nbsp;aitv network: Оплати 600 сомов и&nbsp;смотри&nbsp;ТВ весь год бесплатно Акция от aitv network: Оплати 600 сомов и смотри ТВ весь год бесплатно
Подключись к&nbsp;новым тарифам&nbsp;О! и&nbsp;получи O! Safe Kids и&nbsp;карту &laquo;Элкарт&raquo; бесплатно Подключись к новым тарифам О! и получи O! Safe Kids и карту «Элкарт» бесплатно
Золото выросло в&nbsp;цене. &laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает инвестировать в&nbsp;драгметаллы Золото выросло в цене. «Бакай Банк» предлагает инвестировать в драгметаллы