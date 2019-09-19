Акция от aitv network: Оплати 600 сомов и смотри ТВ весь год бесплатно

Отличная новость для новых и вновь вернувшихся абонентов aitv network. Подключи телевидение с годовой абонентской оплатой 600 сомов и наслаждайся просмотром рейтинговых кыргызских и зарубежных телеканалов, круглосуточно и без перебоев.

Техническая поддержка и сервисное обслуживание гарантированы.

В стоимость предложения по акции входит годовая абонентская оплата за пакет «Простой».

В пакет «Простой» входит более 40 интересных каналов.

В случае, если возникнет желание получить доступ к большему количеству каналов, всегда есть возможность добавить дополнительные пакеты по своему усмотрению.

Предложение ограничено.

Подробности по телефонам: 0312 306 111, 0776 306 008, 0703 306 008, 0556 306 008 и на сайте aitv.kg.

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