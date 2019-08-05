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Бизнес

«Халык Банк Кыргызстан»: Поддерживаем женское предпринимательство!

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» совместно с проектом USAID «Конкурентное предприятие» разработало кредитную линию специально для женщин-предпринимателей. Основная цель — поддержка женщин, которые развивают бизнес в сфере сельского хозяйства, швейного производства, туризма и других отраслей.

Целевая группа: женщины-предприниматели.

Срок кредитования: от трех месяцев до пяти лет.

Комиссии: БЕЗ комиссий.

Процентная ставка: 16 процентов годовых по кредитам, выдаваемым на 36 месяцев; 16,5 процента годовых по кредитам, выдаваемым на срок свыше 36 месяцев; эффективная процентная ставка от 17,27 процента.

Более подробную информацию можно узнать на сайте банка или позвонить по телефонам:

г. Бишкек: +996 312 32 32 32, 56 56 56, 34 34 24, 68 68 68;
г. Кара-Балта: +996 3133  3 32 36, 3 29 42;
г. Ош: +996 3222 5 58 00, 2 14 73;
г. Кара-Суу: +996 3222 4 21 00,  3232 5 00 85;
г. Джалал-Абад: +996 3722 2 32 17, 5 09 83,  312 29 30 39;
г. Чолпон-Ата: +996 3943 4 23 41, 4 23 86;
г. Каракол: +996 3922 5 51 41.

 О БАНКЕ

  • ОАО «Халык Банк Кыргызстан» является дочерней компанией АО «Народный Банк Казахстана», который в 2018 году отпраздновал свое 95-летие.
  • Уже более 14 лет «Халык Банк Кыргызстан» успешно осуществляет свою деятельность на финансовом рынке Кыргызстана.
  • На сегодня ОАО «Халык Банк Кыргызстан» имеет 19 отделений по Кыргызстану: в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Кара-Суу, Кара-Балте, Чолпон-Ате, Караколе, Узгене и Ноокате.
  • ОАО «Халык Банк Кыргызстан» имеет статус универсального и осуществляет свою деятельность на основе банковской лицензии № 044.
  • Для обслуживания клиентов банка в межгосударственных расчетах установлены корреспондентские отношения с крупнейшими банками Германии, США, России и Казахстана.
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