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Бизнес

Эмир Чукуев получил награду Делового совета ЕАЭС

Экс-председатель правления ОАО «Международный аэропорт «Манас», один из эффективных менеджеров республики Эмир Чукуев и президент ассоциации «Союз строителей Кыргызстана» заслуженный строитель КР Аскар Молдобаев за значительный вклад в развитие экономики КР и интеграцию Кыргызстана в ЕАЭС награждены Почетным знаком Делового совета Евразийского экономического союза.

Вручение наград состоялось 24 января 2019 года в рамках Международного экономического форума «Деловая Евразия, пути развития бизнеса», одним из организаторов которого выступил Кыргызский союз промышленников и предпринимателей (КСПП). 

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Почетный знак Делового совета ЕАЭС был инициирован КСПП в 2017 году, в период председательства в Деловом совете ЕАЭС, и учрежден на 10-м заседании президиума Делового совета 27 сентября 2018-го.
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