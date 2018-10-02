Эмира Чукуева наградили почетным знаком Делового совета ЕАЭС

Двадцать седьмого сентября в Сочи состоялось десятое заседание Президиума Делового совета ЕАЭС, в рамках которого были рассмотрены ключевые для бизнеса ЕАЭС вопросы по практическим направлениям экономической интеграции — торговой политике, координации транспортной и промышленной политики, продовольственной безопасности.

На заседании также утвердили кандидатуры, представленные сторонами Делового совета ЕАЭС, на награждение почетным знаком Делового совета ЕАЭС за вклад и активное участие в развитии евразийской интеграции и сотрудничество с комиссией.

Кыргызский союз промышленников и предпринимателей (КСПП) представил кандидатуру председателя правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Эмира Чукуева.

«Мы представили кандидатуру Эмира Чукуева, и он был удостоен почетного знака за большой вклад в развитие Кыргызской Республики. Как известно, ОАО «МАМ» является одним из бюджетообразующих предприятий Кыргызстана, и хорошие показатели доказывают это. Так, за последние 5 лет количество обслуженных рейсов увеличилось на 21 процент, достигнув отметки в 31 956 рейсов на прилет/вылет, пассажиропоток увеличился на 48 процентов и составил по итогам 2017 года 3 миллиона 586 тысяч 337 пассажиров», — сказал президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей (КСПП) Жыргалбек Сагынбаев.

Он отметил, что финансовые данные ОАО «МАМ» показывают устойчивый рост. Так, по итогам 2017 года выручка составила 4,2 миллиарда сомов. С 2013-го показатель чистой прибыли вырос на 71 процент, или на 763 миллиона сомов, достигнув уровня в 1 миллиард 845 миллионов сомов. В августе текущего года ОАО «МАМ» выплатило 660 миллионов сомов дивидендов за счет 2017 года.

«В рамках объявленного президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым 2018-го Годом развития регионов ОАО «МАМ» начало развивать аэропорты во всех областях страны еще с 2017 года. Проведена колоссальная работа по реконструкции и развитию региональных аэропортов — «Ош», «Баткен», «Иссык-Куль» и «Джалал-Абад». А хорошие результаты — это самый главный инструмент для развития и интеграции не только внутри страны, но и за ее пределами», — заключил Жыргалбек Сагынбаев.

Стоит отметить, в этом году почетным знаком Делового совета ЕАЭС награждены такие влиятельные люди, как председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов, председатель совета директоров ПАО «Трубная металлургическая компания» Дмитрий Пумпянский и советник генерального директора АО «Северсталь Менеджмент» Павел Исаев.

Справка о Деловом совете ЕАЭС. В связи со вступлением в силу Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и присоединением к ЕАЭС со 2 января 2015 года Республики Армения и Кыргызской Республики Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» выступила в 2015 году с инициативой о создании Делового совета ЕАЭС. Соглашение о создании Делового совета подписано 21 мая 2015 года. Его учредителями являются:

− Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»;

− Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП);

− Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей) Республики Беларусь;

− Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Армении;

− Кыргызский союз промышленников и предпринимателей (КСПП).

Деловой совет ЕАЭС образован с целью расширения интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС, выработки единой позиции по актуальным вопросам сотрудничества и формирования единого экономического пространства в рамках ЕАЭС.