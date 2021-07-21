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Общество

При поддержке «Кумтора» 12 студентов успешно завершили обучение в IT-академии

В Бишкеке состоялось вручение сертификатов 12 студентам, успешно завершившим девятимесячное обучение в IT-академии Каракола. Все они получили профессию младший разработчик программы Front-End, сообщает пресс-служба «Кумтор Голд компани».

Отмечается, что директор общественного объединения Steps to Success Салтанат Еркимбаева выразила благодарность компании «Кумтор» за поддержку проекта по обучению программированию молодежи Иссык-Кульской области.

В 2020 году ЗАО «Кумтор Голд Компани» поддержало реализацию проекта IT-академии Каракола (общественное объединение Steps to Success) «Подготовка специалистов по программированию (Front-End + PHP)». Проект нацелен на улучшение условий жизни сельской молодежи региона, повышение цифровой грамотности и запуск процесса освоения IT-технологий.

В рамках проекта были отобраны 12 учащихся 9-х и 11-х классов из сел Барскоон, Тамга, Тосор и Саруу Джети-Огузского района Иссык-Кульской области, которые прошли бесплатное обучение в IT-академии.

«Теперь выпускники в течение года на основе оценки потребностей разработают интернет-сайты для айыл окмоту в Барскооне, Тамге, Тосоре и Саруу (электронная приемная, электронная система согласования документов местного кенеша) и для школ (электронный дневник, площадка для учителей для проведения онлайн-занятий), создадут стартовые профили для имеющихся гостевых домов в booking.com. Все получатели разработанных продуктов пройдут обучение.

Помимо молодежи, проект направлен и на поддержку органов местного самоуправления, местных предпринимателей и школьного образования», — проинформировали в пресс-службе.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201684/
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