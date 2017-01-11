Митинг на рынке Бишкека. Выросли цены на аренду

В Бишкеке торговцы с рынка «Кулун-Ата» (в районе Орто-Сайского базара) вышли сегодня на митинг в связи с повышением арендной платы. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердил аким Октябрьского района Нурбек Курманбеков.

Отметим, в СМИ появилось сообщение о том, что руководство мини-рынка повысило с начала 2017 года стоимость аренды. К примеру, за 20-тонный контейнер она повышается с 5,2 тысячи сомов до 7,5 тысячи. Повысился и земельный налог. Арендаторы сегодня вышли на акцию протеста.

«Это был не митинг, а собрание. Всего там 117 торговых мест. Сколько из них недовольны и на сколько подняли цены, точно не знаю. К нам никто не обращался, но информация нам поступила, поэтому мы пригласили сегодня после обеда руководство рынка на переговоры», - сказал чиновник.

Он отметил, что рынок частный, и диктовать условия они не могут. «Но мы можем побеседовать и обсудить ситуацию. Сейчас кризис, цены высокие, люди хоть как-то зарабатывают, кормят свои семьи. И повышать цены в зимнее время, когда застой в торговле, со стороны владельцев рынка неправильно», - отметил Нурбек Курманбеков.