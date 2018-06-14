Сооронбай Жээнбеков отправился в Москву обычным рейсом

Как ранее сообщало ИА «24.kg», сегодня президент Кыргызстана вылетел в Москву, где примет участие в открытии чемпионата мира по футболу по приглашению российского лидера Владимира Путина.

Напомним, сегодня в 21.00 по бишкекскому времени в Москве состоится первый матч в группе А: на поле встретятся команды России и Саудовской Аравии. Сооронбай Жээнбеков посетит эту игру.

Сооронбай Жээнбеков отправился в столицу РФ обычным рейсом, сообщили очевидцы. Читатель прислал фото с рейса Бишкек — Москва авиакомпании «Аэрофлот». По его словам, президент летел в сопровождении трех человек, включая охранника.