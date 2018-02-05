Инспекторы мэрии проверили автомойку на Дэн Сяопина

Инспекторы Санитарно-экологической инспекции установили, что автомойка на проспекте Дэн Сяопина, 34 не заливает тротуар. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По их данным, там проводится своевременная очистка прилегающей территории от снега и наледи.

Как сообщили в пресс-службе, ранее на имя администрации автомойки выписано предписание, и на момент визита инспекторов СЭИ производилась очистка лестницы. Также ранее составлен протокол по статье 488 («Нарушение правил благоустройства территории городов и других населенных пунктов») Кодекса КР «Об административной ответственности».

Напомним, читатель сообщил ИА «24.kg», что автомойка на проспекте Дэн Сяопина заливает тротуар.

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