Жительница Новопокровки жалуется на взимание денег в больнице

Жительница Новопокровки Сусар Энкебаева жалуется на взимание денег в местной больнице. Об этом она сообщила ИА «24.kg».

По ее словам, лечащий врач прописал ей по две капельницы в день. «Вечером, когда поликлиника закрывается, мы ходим в отделение скорой помощи. Там обязаны ставить капельницы бесплатно, но с меня каждый раз берут деньги по 100-150 сомов. В семье четверо детей, работает только муж, нам сложно найти столько денег», — посетовала женщина.

В центре по оказанию экстренной медпомощи отметили, что «берут деньги в законном виде: в стационаре за капельницу 100 сомов, за уколы — 30 сомов». От дальнейших комментариев там отказались.

В группе семейных врачей села Новопокровки сообщили, что прейскурант на медуслуги висит на видном месте. «По приказу Минздрава поставить капельницу стоит 93 сома, для пенсионеров старше 75 лет и детей младше 5 лет — бесплатно», — проинформировали в ГСВ.

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