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Агент 024

За тараканов в палатах оштрафовали руководство Беловодской больницы

За тараканов в палатах оштрафовали руководство Беловодской больницы. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По их данным, комиссионная проверка травматологического отделения факт наличия тараканов подтвердила. Одновременно обследовали и другие отделения медучреждения, но там насекомых не обнаружили.

Районный центр госсанэпиднадзора решил временно приостановить работу травматологического отделения для проведения дезинсекционных работ.

За нарушения и слабый контроль за отделением директора отделения оштрафовали на пять тысяч сомов.

В свою очередь директор больницы объявил выговор заведующему травматологическим отделением и старшей медсестре.

При контрольном обследовании тараканов не обнаружено.

Напомним, читатели ИА «24.kg» прислали видео, на котором видно, как в больнице бегают тараканы. «Не знаю, где и как хранить продукты питания, потому что нет холодильника. Тараканы везде, даже в деревянных тумбочках. Я бы поубивал некоторых, но мне двигаться нельзя», — написал читатель.

Директор больницы Болотбек Шеримбаев недоумевал, откуда могли взяться тараканы.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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