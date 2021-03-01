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Агент 024

Полчища тараканов. Горожанин пожаловался на антисанитарию в отделении БНИЦТиО

На антисанитарные условия в ЛОР-отделении Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии пожаловался житель столицы. Сообщение он опубликовал в Facebook.

«Полная антисанитария, тараканы повсюду, лезут из всех щелей. Мелкие точки на раковине — это новый выводок тараканов, их тут просто полчища. Все это дело в палатах общих, а медсестры выделили себе отдельную палату, которую сами постоянно обрабатывают и там ночуют. Как можно лечить людей в таких условиях?» — задается вопросом горожанин.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/184902/
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