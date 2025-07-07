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Активистка предупреждает: стройка в Ала-Арче угрожает природе и людям

Фото из социальных сетей. Активистка предупреждает что стройка в Ала-Арче угрожает природе и людям

Проект строительства канатной дороги в национальном парке «Ала-Арча» подвергся резкой критике со стороны экологической активистки Мээрим Асылбековой. На своей странице в соцсетях она опубликовала эмоциональное обращение, в котором назвала происходящее «гласом вопиющего в пустыне».

«Разрушив склон плато Тепши в Ала-Арче, горе-строители подвергают риску всю зону отдыха в принципе», — пишет Мээрим.

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По ее словам, склон, где сейчас ведется строительство, всегда был подвержен осыпанию даже при минимальной нагрузке. Однако теперь его лишили естественной защиты — деревьев и кустарников, удерживавших почву. Она предупреждает о потенциальной опасности для туристов и посетителей парка: «Представьте себе эту многотонную махину, которая катится по склону, давя в мокрые пятнышки людей на этой их дороге!»

Особое беспокойство вызывает воздействие стройки на ледники, питающие реки и обеспечивающие водоснабжение региона. Мээрим сравнивает подход к защите природы в Ала-Арче с антарктическими стандартами: «Когда люди прибывают в Антарктиду, их карманы буквально вычищают пылесосом... А мы варварски врываемся в последнее «кольцо обороны» ледников Ала-Арчи».

24.kg
Фото 24.kg. Активистка предупреждает что стройка в Ала-Арче угрожает природе и людям

Она упоминает ледники Аксайский, Голубина, Адыгене и другие, оказавшиеся, по ее словам, в «зоне поражения». Также звучит тревога за флору и фауну, включая хищных птиц, занесенных в Красную книгу.

Активистка напоминает о трагедии 2023 года на грузинском курорте Шови, когда оползень унес жизни десятков людей. Она подчеркивает, что аналогичный набор рисков — таяние ледников, эрозия, осадки — уже складывается в Ала-Арче при отсутствии должного мониторинга и спасательных протоколов.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/335438/
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