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Сакральный Чеч-Добо и Иссык-Куль. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы полюбуемся рассветами и закатами в разных частях страны, заглянем в Ала-Арчу и на Иссык-Куль и заберемся в Алайский район.

Закат в Бишкеке после дождя в районе «Асанбай» сфотографировал Сергей Ханов. И еще одну фотографию он сделал там же через час.

После столичного заката полюбуемся красивым рассветом, который смог встретить в Сокулукском районе Сонунбек Мурзабеков.

А теперь вновь дождемся заката, но уже в Кара-Балте. Вот такую красоту увидела Асель Исаева.

Природный парк «Ала-Арча» остается излюбленным местом отдыха жителей Бишкека и гостей столицы. Там в начале июня свои фотографии и сделал Мирлан (автор не указал фамилию).

Охоту бурой оляпки в бурной Ала-Арче смог снять на видео Илья Шипулин (страничка в Instagram — @progorushki).

Едем на Иссык-Куль, как сейчас делают очень многие кыргызстанцы. А впереди сезон отпусков, поэтому у нас наверняка будет много фотографий с озера. Евгений Липкин уже там побывал, и мы можем взглянуть на побережье с высоты птичьего полета.

На Иссык-Куле есть и живописные ущелья. Заглянем в одном из них — Каракольское, где побывал Гулчоро Байзаков.

Гулчоро Байзакова. Ущелье Каракол
Фото Гулчоро Байзакова. Ущелье Каракол
«Чеч-Добо — сакральная возвышенность в сердцевине Ат-Башинской котловины. Загадочная, суровая и ритуальная сопка всегда манила к себе любителей обрядового очищения», — написал о своих фотографиях Бакыт Шукуралиев.

Из Нарынской области отправляемся на юг республики — в Алайский район. Там свое видео в окрестностях села Аюу-Тапан снял любитель путешествий Алмаз Таштемир уулу (страничка в Instagram — jeep_travel_osh)

Надеемся, работы наших авторов пришлись вам по душе. Кстати, стать одним из создателей рубрики «Мгновения жизни» может любой желающий. И сделать это просто.

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Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/333785/
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