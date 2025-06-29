Сакральный Чеч-Добо и Иссык-Куль. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы полюбуемся рассветами и закатами в разных частях страны, заглянем в Ала-Арчу и на Иссык-Куль и заберемся в Алайский район.

Закат в Бишкеке после дождя в районе «Асанбай» сфотографировал Сергей Ханов. И еще одну фотографию он сделал там же через час.

После столичного заката полюбуемся красивым рассветом, который смог встретить в Сокулукском районе Сонунбек Мурзабеков.































Фото Гулчоро Байзакова. Ущелье Каракол









Из Нарынской области отправляемся на юг республики — в Алайский район. Там свое видео в окрестностях села Аюу-Тапан снял любитель путешествий Алмаз Таштемир уулу (страничка в Instagram — jeep_travel_osh)

Надеемся, работы наших авторов пришлись вам по душе. Кстати, стать одним из создателей рубрики «Мгновения жизни» может любой желающий. И сделать это просто.

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