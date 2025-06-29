Сакральный Чеч-Добо и Иссык-Куль. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы полюбуемся рассветами и закатами в разных частях страны, заглянем в Ала-Арчу и на Иссык-Куль и заберемся в Алайский район.
Закат в Бишкеке после дождя в районе «Асанбай» сфотографировал Сергей Ханов. И еще одну фотографию он сделал там же через час.
А теперь вновь дождемся заката, но уже в Кара-Балте. Вот такую красоту увидела Асель Исаева.
Природный парк «Ала-Арча» остается излюбленным местом отдыха жителей Бишкека и гостей столицы. Там в начале июня свои фотографии и сделал Мирлан (автор не указал фамилию).
Охоту бурой оляпки в бурной Ала-Арче смог снять на видео Илья Шипулин (страничка в Instagram — @progorushki).
На Иссык-Куле есть и живописные ущелья. Заглянем в одном из них — Каракольское, где побывал Гулчоро Байзаков.
«Чеч-Добо — сакральная возвышенность в сердцевине Ат-Башинской котловины. Загадочная, суровая и ритуальная сопка всегда манила к себе любителей обрядового очищения», — написал о своих фотографиях Бакыт Шукуралиев.
Из Нарынской области отправляемся на юг республики — в Алайский район. Там свое видео в окрестностях села Аюу-Тапан снял любитель путешествий Алмаз Таштемир уулу (страничка в Instagram — jeep_travel_osh)
Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.
Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.
Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.
Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.