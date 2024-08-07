Чудаки парковки. Некоторые водители оставляют авто под запрещающими знаками

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
На улице 7 Апреля в селе Кок-Жар паркуются на пути у пешеходов.
Возле ЦОН на проспекте Жибек Жолу машины также ставят на тротуаре.
На проспекте Айтматова авто оставили под запрещающим знаком.
На проспекте Жибек Жолу остановка общественного транспорта занята такси.
Напомним, в Бишкеке активисты запустили акцию «Тротуары без машин». Они предлагают жителям загружать фотографии или видео авто на тротуарах в социальные сети c хештэгом #тротуарыбезмашин, чтобы город знал своих антигероев.
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