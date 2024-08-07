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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Некоторые водители оставляют авто под запрещающими знаками

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице 7 Апреля в селе Кок-Жар паркуются на пути у пешеходов.

Возле ЦОН на проспекте Жибек Жолу машины также ставят на тротуаре.

На проспекте Айтматова авто оставили под запрещающим знаком.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На проспекте Жибек Жолу остановка общественного транспорта занята такси.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Напомним, в Бишкеке активисты запустили акцию «Тротуары без машин». Они предлагают жителям загружать фотографии или видео авто на тротуарах в социальные сети c хештэгом #тротуарыбезмашин, чтобы город знал своих антигероев.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/301335/
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