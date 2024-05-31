Затапливает дома. В селе Петровка питьевая вода литрами утекает в землю

В селе Петровка Московского района Чуйской области питьевая вода утекает в землю. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Айыл окмоту Торт-Куль. С советских времен остался Артезиан. За столько лет не ремонтировались трубы, своими силами что смогли, то сделали. Трубы поржавели, прогнили. Вот теперь вода утекает, топит дома», — рассказал он.

По словам местного жителя, это продолжается на протяжении пяти лет. Обращались во все соответствующие структуры, однако дальше слов дело не идет.

«Все обещают, но делать никто не хочет. Вся вода идет в жилые дома. То, что должны были пить, превращается в болото. Еще говорят, что воды нет», — сетует читатель.

Он обратился к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву и попросил оказать содействие в решении проблемы.

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