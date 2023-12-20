Чудаки парковки. Нарушители блокируют тротуары, не думая о пешеходах

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Водитель заблокировал авто вход во двор, не подумав о стариках, которым приходилось прыгать через арык, о мамочках с колясками, детях, велосипедистах», — написал автор фото.

На пересечении улиц Ибраимова и Московской авто перекрывают въезд во двор. Из-за этого машины «Тазалыка» не могут подъехать к мусорным бакам.

На улице Гоголя, 107, припарковались на пешеходном переходе возле детского сада. «Пройти с тротуара на зебру невозможно с обеих сторон», — написал очевидец.

Место для своего авто водитель нашел на тротуаре на пересечении улиц Толстого и Логвиненко.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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