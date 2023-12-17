«Бродячие облака» Суусамыра и летний Иссык-Куль. Фото и видео читателей 24.kg

На этой неделе в Кыргызстане настоящая зима — с морозами и снегом. Наверняка не многие решились выбраться на прогулку в горы и отправиться в путешествия. Поэтому мы предлагаем полюбоваться красотами республики виртуально с помощью наших авторов.
Центральная мечеть Бишкека — одно из красивейших зданий столицы. А вечерняя подсветка придала ей дополнительную красоту. Журналист 24.kg мимо такого пройти не могла.
Выберемся из города и посмотрим, как в ноябре встречались осень и зима. Фотографии сделала Айнура Базарбаева.
Не забудем заглянуть на Иссык-Куль — летом на его южном берегу свои фотографии сделал Матвей Рыскаль.
Надеемся, работы наших авторов не оставили вас равнодушными. Кстати, присоединиться к ним может любой желающий. Тем более сделать это просто.
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