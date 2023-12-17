«Бродячие облака» Суусамыра и летний Иссык-Куль. Фото и видео читателей 24.kg

На этой неделе в Кыргызстане настоящая зима — с морозами и снегом. Наверняка не многие решились выбраться на прогулку в горы и отправиться в путешествия. Поэтому мы предлагаем полюбоваться красотами республики виртуально с помощью наших авторов.

Центральная мечеть Бишкека — одно из красивейших зданий столицы. А вечерняя подсветка придала ей дополнительную красоту. Журналист 24.kg мимо такого пройти не могла.

Фото Татьяны Кудрявцевой. Центральная мечеть Бишкека

Выберемся из города и посмотрим, как в ноябре встречались осень и зима. Фотографии сделала Айнура Базарбаева.

Полюбуемся закатом в городе Кара-Балте. Пожалуй, только природа способна использовать такие краски. А всю эту красоту сфотографировала Асель Исаева.

Еще одно необычное атмосферное явление запечатлел Салкын Молдалиев в селе Кара-Ой на Иссык-Куле — облако, похожее на НЛО.

Фото Салкына Молдалиева. НЛО из облака в селе Кара-Ой

Не забудем заглянуть на Иссык-Куль — летом на его южном берегу свои фотографии сделал Матвей Рыскаль.

Завершим наше путешествие сегодня на Суусамыре. Именно там один из наших постоянных авторов Мамасалы Ташматов снял свое видео «о бродячих облаках» над долиной.

Надеемся, работы наших авторов не оставили вас равнодушными. Кстати, присоединиться к ним может любой желающий. Тем более сделать это просто.

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Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

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