Печальное зрелище. Как сегодня выглядит замороженная стройка в Центре онкологии

Строительная площадка нового корпуса в Центре онкологии в Бишкеке заброшена и никем не охраняется. Металлические конструкции ржавеют, стройматериалы валяются прямо под ногами. Фотографии объекта 24.kg прислал читатель.

«Зрелище печальное. Металлические перекрытия начали ржаветь, гранит, в свое время демонтированный с площади Ала-Тоо, лежит рядом с недостроенным корпусом. Нет никакой охраны — заходи и бери, что хочешь. Четвертый год пошел, а власти все никак не могут достроить этот корпус», — написал он.

Напомним, строительство нового комплекса детской и взрослой онкогематологии началось осенью 2017 года. Завершены работы от нулевого цикла до перекрытия четвертого этажа. Первоначальный эскиз современного детского центра предусматривал семь этажей. Стоимость объекта без оснащения составляла 601,3 миллиона сомов. Объект строили без утвержденного проекта.

В этом корпусе планировалось разместить детское отделение. Однако в сентябре 2021-го его переведут в новое здание, построенное при Национальном центре охраны материнства и детства. Финансирования на завершение строительства нового корпуса на территории Национального центра онкологии и гематологии нет.

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