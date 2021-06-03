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Агент 024

Опасно для жизни. Как бишкекские водители перевозят детей в автомобилях

Читатели 24.kg прислали фотографии с фактами халатного отношения водителей к детям в салоне автомобиля.

«Стал свидетелем грубого нарушения Правил дорожного движения на улице Михаила Фрунзе. Ребенок по пояс высунулся из окна автомобиля и ехал так от Панфилова до Исанова. Водитель в таком случае должен был остановиться и проконтролировать своего маленького пассажира», — написал автор снимка.

Еще один водитель (09KG105ABM) вез не пристегнутого ремнем безопасности ребенка на переднем сиденье.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/196218/
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