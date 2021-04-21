Конфликт из-за строймусора. Горожанин просит уважать труд работников «Тазалыка»

В Бишкеке возник конфликт между жителем жилмассива «Арча-Бешик» и сотрудником МП «Тазалык» из-за строительного мусора. Видео 24.kg отправил читатель.

По его словам, инцидент произошел возле одного из домов, расположенных на пересечении улиц Ахунбаева и Садыбакасова.

«Работники «Тазалыка» вывозили мусор. Возле одного из домов стоял мешок. Когда работник хотел поднять его, увидел, что внутри строительный мусор. Он рассыпался. Хозяин дома в грубой форме потребовал, чтобы мешок вывезли. Услышав отказ, начал заставлять собирать рассыпанный мусор. Я вижу, как сотрудники «Тазалыка» и так сами собирают и вывозят его. Да и за работу получают мизер. Хотелось бы призвать людей, чтобы были человечнее», — сказал читатель.

В МП «Тазалык»комментируя ситуацию, рассказали, что между работником предприятия и горожанином произошла словесная перепалка. «Начальник МТУ собрал всех квартальных и провел разъяснительную работу. В мешках были кирпичи, куски бетона. Жителю объяснили, что вывоз строительного мусора в договоре не предусмотрен. Жители это должны делать самостоятельно», — отметили в муниципальном предприятии.

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