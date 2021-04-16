Строительная фирма вырыла траншею возле детской площадки. Горожане обеспокоены

Строительная компания вырыла траншею возле детской площадки на улице Ибраимова. Об этом сообщают местные жители.

По их словам, яму не огородили, а их дети несколько раз уже упали туда.

«Вчера без согласия жителей на частной общедолевой собственности придомового земельного участка ТСЖ на Ибраимова, 108, ОсОО «Строительная компания Шынкыйюан Фрунзе» произвела строительные работы вблизи детской площадки. Не отгородили яму, и поставили под угрозу безопасность детей», — написали горожане.