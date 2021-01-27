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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Возле здания Минздрава машины ставят на тротуаре

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На проспекте Чуй «Лексус» заехал на тротуар, закрыв его половину. «Мало того, что тротуар разбитый весь, люки, так еще и этот «чудак» тут стоит», — пожаловался читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Другой водитель оставил свое авто на тротуаре возле здания Министерства здравоохранения на улице Московской.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Каждую неделю бишкекчане жалуются на припарковавшихся на аллее на проспекте Манаса. «Оградительные столбики поставили, но кто-то их уже сломал. Заезжают на тротуар, а это опасно. Возле точек фастфуда много людей, но нарушителей это не останавливает», — написал автор снимка.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/181382/
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