Чудаки парковки. Нарушитель поставил машину на выходе из подъезда дома

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Водитель поставил свое авто прямо на выходе из подъезда дома в районе перекрестка улицы Исанова и проспекта Чуй.
«Перекрыл выход из подъезда! С коляской зайти и выйти просто нереально», — написал очевидец.
Продолжают парковаться и на тротуарах. Это фото сделано на улице Орозбекова.
На улице Московской водитель ехал прямо по тротуару и при этом сигналил, чтобы его пропустили.
В неположенном месте паркуются и на перекрестке улицы Токтогула и проспекта Манаса. О чем читатели уже неоднократно сообщали.
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