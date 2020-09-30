Чудаки парковки. Нарушитель поставил машину на выходе из подъезда дома

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Водитель поставил свое авто прямо на выходе из подъезда дома в районе перекрестка улицы Исанова и проспекта Чуй.

«Перекрыл выход из подъезда! С коляской зайти и выйти просто нереально», — написал очевидец.

Постоянно перекрывают проезд во двор и в 10-м микрорайоне, возле дома № 26. По словам автора снимков, на замечания жильцов нарушители не реагируют.

Продолжают парковаться и на тротуарах. Это фото сделано на улице Орозбекова.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Московской водитель ехал прямо по тротуару и при этом сигналил, чтобы его пропустили.

В неположенном месте паркуются и на перекрестке улицы Токтогула и проспекта Манаса. О чем читатели уже неоднократно сообщали.

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