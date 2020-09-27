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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Нарушители заезжают на газоны и тротуары

Читатели 24.kg прислали на WhatsApp и Telegram фотографии с нарушителями правил парковки.

На улице Тыныстанова машины заехали прямо на тротуар.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Недалеко от этого места, возле Музея ИЗО, автомобиль также стоял на аллее.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

С другой стороны Дубового парка тоже паркуются в неположенных местах. Так, на тротуаре возле Исторического музея припарковали Lexus.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Зато удобно очень, и никто с двух сторон не прижимает. Красота. Перекресток Турусбекова и Московской», — написал автор следующего снимка.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

По словам жителей микрорайона «Тунгуч», под окнами у них была зелень. Жильцы сами ухаживали за растениями. Но с приходом нового домкома территорию превратили в свалку и место для парковки.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/166117/
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