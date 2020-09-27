Чудаки парковки. Нарушители заезжают на газоны и тротуары

Читатели 24.kg прислали на WhatsApp и Telegram фотографии с нарушителями правил парковки.
На улице Тыныстанова машины заехали прямо на тротуар.
Недалеко от этого места, возле Музея ИЗО, автомобиль также стоял на аллее.
С другой стороны Дубового парка тоже паркуются в неположенных местах. Так, на тротуаре возле Исторического музея припарковали Lexus.
«Зато удобно очень, и никто с двух сторон не прижимает. Красота. Перекресток Турусбекова и Московской», — написал автор следующего снимка.
По словам жителей микрорайона «Тунгуч», под окнами у них была зелень. Жильцы сами ухаживали за растениями. Но с приходом нового домкома территорию превратили в свалку и место для парковки.
Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.