Чудаки парковки. Нарушители заезжают на газоны и тротуары

Читатели 24.kg прислали на WhatsApp и Telegram фотографии с нарушителями правил парковки.

На улице Тыныстанова машины заехали прямо на тротуар.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Недалеко от этого места, возле Музея ИЗО, автомобиль также стоял на аллее.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

С другой стороны Дубового парка тоже паркуются в неположенных местах. Так, на тротуаре возле Исторического музея припарковали Lexus.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Зато удобно очень, и никто с двух сторон не прижимает. Красота. Перекресток Турусбекова и Московской», — написал автор следующего снимка.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

По словам жителей микрорайона «Тунгуч», под окнами у них была зелень. Жильцы сами ухаживали за растениями. Но с приходом нового домкома территорию превратили в свалку и место для парковки.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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