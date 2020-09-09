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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Нарушитель оставил машину на детской площадке

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Автолюбитель в 5-м микрорайоне столицы оставил машину на детской площадке.

Некоторые автолюбители выбирают для парковки остановки общественного транспорта. 

На улице Юнусалиева машинам не хватило места на парковке возле кафе, и их оставили прямо на остановке.

В неположенном месте стояли и эти автомобили, мешая и водителям троллейбусов и автобусов, и пассажирам.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/164546/
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