Чудаки парковки. Нарушитель оставил машину на детской площадке

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Автолюбитель в 5-м микрорайоне столицы оставил машину на детской площадке.

Некоторые автолюбители выбирают для парковки остановки общественного транспорта.

На улице Юнусалиева машинам не хватило места на парковке возле кафе, и их оставили прямо на остановке.

В неположенном месте стояли и эти автомобили, мешая и водителям троллейбусов и автобусов, и пассажирам.

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