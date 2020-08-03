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Агент 024

Неприятный запах по ночам мешает жителям 12-го микрорайона Бишкека

Жители 11-го и 12-го микрорайонов столицы жалуются на неприятный запах по ночам. Об этом сообщил читатель 24.kg.

«Невозможно воняет какой-то химией. Окно не открыть. Постоянно в одно и то же время (с 23.00 и до 02.00-03.00) стоит ядовитый воздух», — написал читатель.

По его словам, такая ситуация уже продолжается больше двух недель.

Ранее на неприятный запах жаловались жители микрорайона «Восток-5».

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/161463/
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