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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Машины оставляют даже на встречной полосе движения

Читатели 24.kg прислали на WhatsApp и Telegram фотографии с нарушителями правил парковки.

Этот автомобиль, по словам горожанина, несколько дней простоял на улице Боконбаева (перекресток с проспектом Чингиза Айтматова) против движения транспорта.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Другое авто остановилось на полосе встречного движения на улице Нуркамала (12-й микрорайон).

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Даже сейчас, когда мало людей на Иссык-Куле, в пансионате «Аврора» не могут организовать парковку. Где хотят, там и паркуются», — написал автор фотографий.

В Джалал-Абаде также организовали стихийную парковку.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/161350/
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