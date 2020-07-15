Чудаки парковки. Чтобы объехать эвакуаторы, водителям пришлось нарушить ПДД

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В Бишкеке на пересечении улиц Киевской и Исанова водитель припарковался на разметке пешеходного перехода.



Еще один «чудак» нашел место для парковки в зеленой зоне на улице Джунусалиева. По словам автора снимков, машина здесь стояла не раз.



На пересечении улиц Московской и Ибраимова движение транспорта перекрыли эвакуаторы, в результате другие водители вынуждены были объезжать их по встречной полосе.

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