Чудаки парковки. Знак «Работает эвакуатор» их не пугает

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Водитель оставил машину на полосе встречного движения под знаком «Работает эвакуатор». Оставил, потому что эвакуатора там не было давно.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Следующие авто стояли на тротуаре, загородив путь пешеходам. Одного нарушителя видели на перекрестке проспекта Чингиза Айтматова и улицы Ажибека Баатыра.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Другой стоял на пути у пешеходов на улице Горького.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Еще одну автомашину оставили на тротуаре на проспекте Чуй. Чтобы встать на это место, он несколько метров проехал по аллее.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Загораживают путь пешеходам и на зебре. На улице Тыныстанова, 215 постоянно стоят нарушители правил парковки.