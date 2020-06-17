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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Знак «Работает эвакуатор» их не пугает

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Водитель оставил машину на полосе встречного движения под знаком «Работает эвакуатор». Оставил, потому что эвакуатора там не было давно. 

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Следующие авто стояли на тротуаре, загородив путь пешеходам. Одного нарушителя видели на перекрестке проспекта Чингиза Айтматова и улицы Ажибека Баатыра.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Другой стоял на пути у пешеходов на улице Горького.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Еще одну автомашину оставили на тротуаре на проспекте Чуй. Чтобы встать на это место, он несколько метров проехал по аллее.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Загораживают путь пешеходам и на зебре. На улице Тыныстанова, 215 постоянно стоят нарушители правил парковки.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/156347/
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