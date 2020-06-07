Кыргызстанцы застряли в российском городе Троицке с 17 марта

Граждане Кыргызстана застряли в российском городе Троицке с 17 марта. Об этом 24.kg сообщили они сами.

По их словам, они живут и работают в Москве, всего 130 человек.

«Когда началась пандемия коронавируса и стали вводить ограничения, мы тут же купили билеты на ближайший рейс в Бишкек, однако его переносили три раза, а потом и отменили вовсе», — рассказывают кыргызстанцы.

Они отметили, что решили на последние деньги своими силами уехать хотя бы до Бузулука, чтобы попасть на автобус. «Но там и на границе с Самарой нас не пропустили. Сказали отправляться в Троицк, мол, оттуда можно будет выехать. В итоге мы застряли. Нас 130 человек, деньги на исходе. Среди нас женщины, есть беременные», — сообщают соотечественники.

По их словам, в списке, составляемые посольством Кыргызстана в России, их не включают. В посольстве в свою очередь 24.kg пояснили, что нужно связаться с консульским отделом, и пообещали разобраться.

Напомним, ранее сообщалось, что с 15 июня возобновляются международные авиарейсы. Однако позднее в Министерстве транспорта и дорог уточнили, что зарубежные и отечественные авиакомпании дают свои предложения, когда и сколько раз будут осуществлять свои авиарейсы. Планируется подготовить и выработать межведомственные алгоритмы.

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