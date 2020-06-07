Чудаки парковки. На беспредел на улице Лумумбы жалуются бишкекчане

Читатели 24.kg прислали на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Лумумбы возле многочисленных СТО на тротуаре ставят машины. «Ограждения сделали только с одной стороны дороги, и те не помогают. Днем пройти по тротуару невозможно, везде машины. Обочину тоже заняли, хотя там есть запрещающие знаки», — написал читатель.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Так паркуются, не заботясь о пешеходах, в 10-м микрорайоне», — написал автор снимка.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Перегородил тротуар в районе пересечения улицы Турусбекова и проспекта Чуй и владелец этой машины. «На замечание — ноль», — написал читатель.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На проспекте Чуй, но уже в районе бульвара Эркиндик автолюбитель заехал на аллею.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Возле Ортосайского рынка машина стояла на полосе встречного движения. Мужчины что-то в нее грузили, пока другие водители пытались их объехать.

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