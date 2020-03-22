Чудаки парковки. Водители вынуждают других участников движения нарушать ПДД

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки в Бишкеке.
Горожане просят убрать машины с тротуара на перекрестке улиц Курманджан Датки и Джалиля. «Закрыли пешеходный тротуар», — написал читатель.
На улице Московской ставят машины, не обращая внимание на запрещающий знак. По словам автора снимков, он неоднократно сообщал о нарушителях в ГУОБДД, но они не реагируют.
Водители паркуются и на остановках общественного транспорта.
На улице Курманджан Датки в Оше автомашина ГУОБДД оставлена там, где запрещено. «Или для них законы не работают?» — интересуется читатель.
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