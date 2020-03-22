Чудаки парковки. Водители вынуждают других участников движения нарушать ПДД

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки в Бишкеке.

Горожане просят убрать машины с тротуара на перекрестке улиц Курманджан Датки и Джалиля. «Закрыли пешеходный тротуар», — написал читатель.

На улице Ахунбаева еще один водитель закрыл проход.

По словам очевидца, это авто постоянно так паркуют на пересечении улиц Ибраимова и Кулатова. Автомобиль мешает проезду.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Московской ставят машины, не обращая внимание на запрещающий знак. По словам автора снимков, он неоднократно сообщал о нарушителях в ГУОБДД, но они не реагируют.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Водители паркуются и на остановках общественного транспорта.

Этот водитель вынудил других участников движения нарушить Правила дорожного движения.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Курманджан Датки в Оше автомашина ГУОБДД оставлена там, где запрещено. «Или для них законы не работают?» — интересуется читатель.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.