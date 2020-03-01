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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Водитель оставил машину на перекрестке

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки в Бишкеке.

Улица Чуйкова (район улицы Турусбекова) заставлена машинами. Проехать по ней, по словам читателя, проблема.

На улице Тыныстанова постоянно паркуются на разметке пешеходного перехода.

Еще один нарушитель заехал на тротуар на улице Боконбаева, закрыв проход для людей.

Водитель оставил свое авто прямо на перекрестке улицы Тоголока Молдо и проспекта Жибек Жолу.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На бардак на дорогах жалуются и жители города Токмака.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/144825/
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