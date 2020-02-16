Чудаки парковки. Сквер в 6-м микрорайоне Бишкека уничтожают водители

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки в Бишкеке.

На улице Шопокова возле ЦУМа парковочные места организовали на разметке пешеходного перехода.

На зебре стоял и этот автомобиль возле бассейна «Дельфин».

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«В декабре 2019 года обратилась в мэрию по поводу сквера, который уничтожают паркующиеся автомобили в 6-м микрорайоне. После этого неоднократно писала муниципалитету в соцсетях. Приезжала комиссия из более 10 человек, сфотографировала, но ничего не изменилось», — написала автор фотографий.

Чудаки мешают и другим водителям. Так, автолюбитель загородил проезд с парковки и не хотел его освобождать. Только когда читатель стал снимать на видео, нарушитель уехал.

На пересечении улиц Тыныстанова и Боконбаева машина стояла прямо на перекрестке. Автор фото предлагает тех, кто паркуется на перекрестках и пешеходных переходах, эвакуировать сразу же.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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