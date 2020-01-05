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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Чтобы не платить за парковку, машины ставят на тротуаре

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки в Бишкеке.

На улице Шопокова «Лексус» оставили на тротуаре, хотя рядом  платная парковка. По словам автора снимка, владелец постоянно хамит в ответ на замечания прохожих.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Возле дома № 36 в 10-м микрорайоне машина загораживает выход из подъезда. Хозяйка машины отказывается убирать авто, отвечает агрессивно, сообщил автор фото.

Этот водитель также загородил тротуар.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Нарушителя ПДД снял на видео читатель на проспекте Манаса. «Встал поперек дороги. Нормально это?» — удивляется наглости водителя бишкекчанин.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
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