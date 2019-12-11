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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Водители оставляют машины на местах для инвалидов

Читатели 24.kg возмущаются поведением водителей и присылают на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«В Кыргызстане отсутствует культура водителей не занимать парковки, предназначенные для водителей с инвалидностью. Несмотря на то что есть официальный штраф в 3 тысячи сомов. Водители все равно игнорируют эти правила», — написал блогер Оскар Райс.

Специального знака о том, что за рулем инвалид, на машине не было.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Водитель этого авто припарковал свою машину прямо на разметке пешеходного перехода возле школы № 73 в микрорайоне «Тунгуч». «Он создает угрозу для жизни школьников, перекрывая обзор и заставляя переходить дорогу не по пешеходке», — сообщил читатель. 

Пока бишкекчане просят убрать такси с остановок, извозчики продолжают нарушать правила парковки.

Такая ситуация на остановке в районе перекрестка проспекта Чуй и улицы Бейшеналиевой. «Вам не стыдно за столицу государства?» — обратился автор фото к мэрии.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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