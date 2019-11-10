Чудаки парковки. Патрульная служба с ними не справляется

Читатели присылают в WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки в Бишкеке.

«Каждое утро эти машины ждут кого-то на остановке и мешают общественному транспорту», — написал читатель 24.kg.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Автолюбители продолжают парковаться под запрещающими знаками, создавая заторы.

Например, на улице Исанова от проспекта Чуй до Киевской. «Патруль не может справиться», — написал читатель 24.kg.

На перекрестке улиц Жибек Жолу и Осмонкула так же не боятся эвакуатора.

Возле ТРЦ «Бишкек парк» таксисты мешают общественному транспорту, а пассажирам приходится рисковать жизнью, чтобы сесть в автобус.

«Когда очистят от автомобилей полосу движения в зоне действия знаков «Остановка запрещена»?» — интересуется автор следующего фото.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Свои «чудаки парковки» есть и в городе Джалал-Абаде. Фото сделаны возле мэрии.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.