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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Патрульная служба с ними не справляется

Читатели присылают в WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки в Бишкеке.

«Каждое утро эти машины ждут кого-то на остановке и мешают общественному транспорту», — написал читатель 24.kg.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Автолюбители продолжают парковаться под запрещающими знаками, создавая заторы.

Например, на улице Исанова от проспекта Чуй до Киевской. «Патруль не может справиться», — написал читатель 24.kg.

На перекрестке улиц Жибек Жолу и Осмонкула так же не боятся эвакуатора.

Возле ТРЦ «Бишкек парк» таксисты мешают общественному транспорту, а пассажирам приходится рисковать жизнью, чтобы сесть в автобус.

«Когда очистят от автомобилей полосу движения в зоне действия знаков «Остановка запрещена»?» — интересуется автор следующего фото.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Свои «чудаки парковки» есть и в городе Джалал-Абаде. Фото сделаны возле мэрии.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
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