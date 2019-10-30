Чудаки парковки. В микрорайоне «Восток-5» водитель заехал на газон

Читатели 24.kg возмущаются поведением водителей и присылают на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

В Бишкеке микроавтобус маршрута № 136 припарковался на остановке на бульваре Молодой Гвардии.

Водитель стоял на разметке пешеходного перехода на улице Исанова, загородив проход.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На пешеходном переходе встал и этот автолюбитель.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На перекрестке улиц Боконбаева и Раззакова машина закрыла проход по тротуару.

Этот водитель припарковал свой автомобиль на газоне в микрорайоне «Восток-5».

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Бусы маршрута № 143 загораживают проезд на улице Салиевой. Жители просят убрать микроавтобусы.

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