Чудаки парковки. В микрорайоне «Восток-5» водитель заехал на газон

Читатели 24.kg возмущаются поведением водителей и присылают на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
В Бишкеке микроавтобус маршрута № 136 припарковался на остановке на бульваре Молодой Гвардии.
Водитель стоял на разметке пешеходного перехода на улице Исанова, загородив проход.
На пешеходном переходе встал и этот автолюбитель.
На перекрестке улиц Боконбаева и Раззакова машина закрыла проход по тротуару.
Этот водитель припарковал свой автомобиль на газоне в микрорайоне «Восток-5».
Бусы маршрута № 143 загораживают проезд на улице Салиевой. Жители просят убрать микроавтобусы.
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