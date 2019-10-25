Камера «Безопасного города» и видеорегистратор автолюбителя показали разные скорости движения автомобиля. Об этом сообщил читатель 24.kg.

«Прислали штраф за превышение скорости в селе Ак-Жол с камеры «Безопасного города». Но скоростной режим я не нарушал. Есть доказательство с моего видеорегистратора. Получается, камеры работают неточно? Хорошо, что у меня есть запись, а как быть другим людям?» — написал он.

Разница оказалась в 23 километра в час.

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