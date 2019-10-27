Чудаки парковки. Ошские водители соревнуются с бишкекскими в нарушении правил

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки в Бишкеке.

Водители бросили автомобили на остановке общественного транспорта, не оставив места для троллейбусов и автобусов.

Здесь устроили парковку на пешеходном переходе на улице Жукеева-Пудовкина.

Тротуар перекрыли другие автовладельцы на улице Элебесова, ниже Щербакова. «Шли с коляской, пришлось обходить по проезжей части», — написал автор фото.

Водитель остановился на повороте, закрыв проезд.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Чудаки парковки» есть не только в Бишкеке. Читатель из Оша прислал видео с нарушителями ПДД.

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