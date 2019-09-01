Чудаки парковки. Тротуары превратили в проезжую часть

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Некоторые водители считают, что им можно заезжать на тротуары. Эти автолюбители облюбовали аллеи на бульваре Молодой Гвардии.
«Не первый раз вижу, что стоит так, преграждая тропинку к остановке. Остановка в 4-м микрорайоне», — подписал фото читатель.
Владелец «Лексуса» припарковался на улице Исанова.
Недалеко от него, на тротуаре по улице Токтогула, поставил свое авто другой водитель.
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