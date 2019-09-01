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Сюжет: Чудаки парковки (103)

Чудаки парковки. Тротуары превратили в проезжую часть

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Некоторые водители считают, что им можно заезжать на тротуары. Эти автолюбители облюбовали аллеи на бульваре Молодой Гвардии.

«Не первый раз вижу, что стоит так, преграждая тропинку к остановке. Остановка в 4-м микрорайоне», — подписал фото читатель.

читателя. Чудаки парковки
Фото читателя. Чудаки парковки

Владелец «Лексуса» припарковался на улице Исанова.

читателя. Чудаки парковки
Фото читателя. Чудаки парковки

Недалеко от него, на тротуаре по улице Токтогула, поставил свое авто другой водитель.

читателя. Чудаки парковки
Фото читателя. Чудаки парковки

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