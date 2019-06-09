Чудаки парковки. В Бишкеке машины оставляют на газонах и тротуарах

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии с нарушителями правил парковки.

Этот водитель подумал о пешеходах. И, чтобы не закрыть им весь тротуар, заехал на газон. Фото сделано на улице Московской.

Фото читателя. Чудаки парковки

Вновь жалуются на таксистов. На перекрестке проспекта Чуй и улицы Кулиева такси стоят на проезжей части, закрывая пешеходный переход.

Фото читателя. Чудаки парковки

Часто нарушают ПДД они и на остановке на проспекте Айтматова.

Фото читателя. Чудаки парковки

На остановках общественного транспорта удобно парковаться не только таксистам. Таким образом припарковались водители на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Боконбаева.

А эти водители решили, что лучшее место для их машин — тротуар. Фото сделано в районе перекрестка проспектов Манаса и Чуй.

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