Чудаки парковки. Из-за стоящих машин водителям приходится нарушать ПДД

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии с нарушителями правил парковки.

«Девушка припарковала машину на проезжей части дороги на улице Токтогула. Полчаса не могли выехать из-за нее. Пробка образовалась, так как ее огромная машина стояла посередине трассы», — написал читатель.

Фото читателя. Чудаки парковки

Этот водитель тоже припарковался так, что перекрыл одну полосу движения.

Читатель прислал фотографии автомобиля, принадлежащего, судя по номерам, сотрудникам МВД, который тоже стоял с нарушениями.

Фото читателя. Чудаки парковки

Часто водители жалуются на дорожную ситуацию на перекрестке улицы Шопокова и проспекта Чуй.

«Чтобы повернуть направо на проспект, нужно нарушить ПДД из-за автомашин, которые заняли правую полосу. Но на этом перекрестке висят камеры «Безопасного города», которые фиксируют нарушения. На этом перекрестке есть и парковщик, а инспекторы закрывают на них глаза», — написал читатель.

Он предлагает выписывать штрафы и тем, кто паркуется не по правилам. «Почему бы инспекторам не выписывать на месте штрафы и оставлять на лобовом стекле? Почему «Безопасный город» — это просто камеры?» — интересуется горожанин.

Фото читателя. Чудаки парковки

Очевидец на улице Тыныстанова сфотографировал автобус МП «Тазалык».

Фото читателя. Чудаки парковки

В Токмаке машина стояла на пешеходном переходе.

Фото читателя. Чудаки парковки

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