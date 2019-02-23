Водители-нарушители, стихийная торговля, мусор. Что заботит бишкекчан

В рубрику «Агент 024» каждый день читатели присылают сообщения о городских проблемах.
24.kg собрало ответы муниципалитета.
1Водители-нарушители
Читатели часто жалуются на нарушение водителями общественного транспорта Правил дорожного движения. В столичной мэрии рассказали, какие меры принимают.
А водителя автобуса, который проехал по встречной полосе на улице Московской, сняли с линии. Дальнейшую судьбу решит технический совет Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия. Могут уволить.
2Мусор убрали
Территорию возле кафе на улице Токомбаева, на которой читатели обнаружили мусор, обслуживает частная компания «АБ Транс Сервис». В муниципалитете отмечают, что сейчас там чисто.
3Снова люки
Горожане продолжают сообщать о пропадающих люках и решетках на улицах Бишкека. В этот раз читатель написал о перекрестке улиц Орозбекова и Баялинова.
Новые решетки уже изготовили на заводе и начали устанавливать. С наступлением благоприятных погодных условий работы продолжатся.
4Дорожные проблемы
Ремонт улицы Элебесова в титульном списке на 2019 год не предусмотрен. Горожанам придется и дальше ходить по грязи.
пожаловались, что дети вынуждены идти в школу по проезжей части.
В рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека (2019-2020 годы)» будет отремонтирована улица Омур между улицами Алыкулова и Тагай-Бий.
Отметим, что в рамках второй фазы в столице отремонтируют 60 дорог.
А в «Аламедине-1» пообещали устранить недочеты на пешеходном перекрестке. Он ведет на детскую площадку, но вместо асфальта — камни и грязь. Временно положат плиту, а весной сделают ремонт.
5Стихийная торговля
Там провели рейд, ликвидировали четыре стихийные точки, провели разъяснительную работу.
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