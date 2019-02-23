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Агент 024

Водители-нарушители, стихийная торговля, мусор. Что заботит бишкекчан

В рубрику «Агент 024» каждый день читатели присылают сообщения о городских проблемах.

24.kg собрало ответы муниципалитета.

1Водители-нарушители

Читатели часто жалуются на нарушение водителями общественного транспорта Правил дорожного движения. В столичной мэрии рассказали, какие меры принимают.

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С водителем троллейбуса, который преждевременно начал движение и проехал на красный свет на улице Юнусалиева, провели разъяснительную работу и объявили замечание. При повторном нарушении ПДД он будет строго наказан.

А водителя автобуса, который проехал по встречной полосе на улице Московской, сняли с линии. Дальнейшую судьбу решит технический совет Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия. Могут уволить.

2Мусор убрали

Территорию возле кафе на улице Токомбаева, на которой читатели обнаружили мусор, обслуживает частная компания «АБ Транс Сервис». В муниципалитете отмечают, что сейчас там чисто.

3Снова люки

Горожане продолжают сообщать о пропадающих люках и решетках на улицах Бишкека. В этот раз читатель написал о перекрестке улиц Орозбекова и Баялинова.

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В мэрии стандартно отвечают: воруют. На некоторых улицах по несколько раз.

Новые решетки уже изготовили на заводе и начали устанавливать. С наступлением благоприятных погодных условий работы продолжатся.

4Дорожные проблемы

Ремонт улицы Элебесова в титульном списке на 2019 год не предусмотрен. Горожанам придется и дальше ходить по грязи.

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Жителям жилмассива «Ак-Орго» повезло больше. Читатели пожаловались, что дети вынуждены идти в школу по проезжей части.

В рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека (2019-2020 годы)» будет отремонтирована улица Омур между улицами Алыкулова и Тагай-Бий.

Отметим, что в рамках второй фазы в столице отремонтируют 60 дорог.

А в «Аламедине-1» пообещали устранить недочеты на пешеходном перекрестке. Он ведет на детскую площадку, но вместо асфальта — камни и грязь. Временно положат плиту, а весной сделают ремонт.

5Стихийная торговля

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Городские власти Бишкека бессильны перед стихийной торговлей
Бессильны, похоже, столичные власти и в отношении стихийных торговцев. Несмотря на регулярно проводимые рейды, продажа в неположенных местах продолжается. Читатель пожаловался, что торговцы заблокировали пандус на Орто-Сайском рынке.

Там провели рейд, ликвидировали четыре стихийные точки, провели разъяснительную работу.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.

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